Репетицию парада в Пензе смогут увидеть все желающие

Вечером в среду, 7 мая, у Монумента воинской и трудовой славы в Пензе пройдет генеральная репетиция парада. Увидеть ее смогут все желающие, сообщили в администрации города.
Тренировку проведут с 19:00 до 21:00. Маршем пройдут курсанты филиала Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулева.
По словам помощника начальника филиала Алексея Воробьева, в параде примет участие 21 расчет пензенского территориального гарнизона.
«Кроме того, будет организована выставка военной техники. В основном это образцы, которые сейчас применяют на СВО», - рассказал Воробьев.
Ранее сообщалось, что на время репетиции парада закроют проезд:
- от памятника Победы до кольцевого пересечения улиц Карпинского и 8 Марта,
- по Коммунистической - от улицы Карпинского до улицы Дзержинского,
- по улице Луначарского - от Гагаринского путепровода до пересечения с проспектом Победы,
- по проспекту Победы - от улицы Ленина до пересечения с улицей Беляева,
- по улице Ленина - от проспекта Победы до Гагаринского путепровода.
9 мая парад у монумента начнется в 10:00. В этом году он впервые пройдет с участием военной техники и вооружений, в том числе тех, что используют в зоне СВО.
В 10:25 запланирован проезд ретроавтомобилей - транспорта времен Великой Отечественной войны и послевоенных моделей. В 10:30 пензенцы увидят демонстрационные полеты самолетов РО ДОСААФ России. Будет сброшено 10 тысяч листовок с «Календарем Победы» - перечнем событий мая 1945 года.
Далее последуют торжественный пролог у монумента и возложение цветов.
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