Репетицию парада в Пензе смогут увидеть все желающие

07.05.2025 | 15:14

Вечером в среду, 7 мая, у Монумента воинской и трудовой славы в Пензе пройдет генеральная репетиция парада. Увидеть ее смогут все желающие, сообщили в администрации города.

Тренировку проведут с 19:00 до 21:00. Маршем пройдут курсанты филиала Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулева.

По словам помощника начальника филиала Алексея Воробьева, в параде примет участие 21 расчет пензенского территориального гарнизона.

«Кроме того, будет организована выставка военной техники. В основном это образцы, которые сейчас применяют на СВО», - рассказал Воробьев.

Ранее сообщалось, что на время репетиции парада закроют проезд:

- от памятника Победы до кольцевого пересечения улиц Карпинского и 8 Марта,

- по Коммунистической - от улицы Карпинского до улицы Дзержинского,

- по улице Луначарского - от Гагаринского путепровода до пересечения с проспектом Победы,

- по проспекту Победы - от улицы Ленина до пересечения с улицей Беляева,

- по улице Ленина - от проспекта Победы до Гагаринского путепровода.

9 мая парад у монумента начнется в 10:00. В этом году он впервые пройдет с участием военной техники и вооружений, в том числе тех, что используют в зоне СВО.

В 10:25 запланирован проезд ретроавтомобилей - транспорта времен Великой Отечественной войны и послевоенных моделей. В 10:30 пензенцы увидят демонстрационные полеты самолетов РО ДОСААФ России. Будет сброшено 10 тысяч листовок с «Календарем Победы» - перечнем событий мая 1945 года.

Далее последуют торжественный пролог у монумента и возложение цветов.