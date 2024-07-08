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Общество

Определен предпочтительный возраст для брака у пензенцев

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В понедельник, 8 июля, в День семьи, любви и верности, в Пензастате рассказали, сколько браков было заключено в регионе в 2023 году, какие месяцы для свадьбы являются самыми популярными и в каком возрасте пензенцы чаще всего решают официально оформить отношения.

За прошлый год в области узами брака сочетались 7 216 пар, это на 407 меньше, чем в 2022-м. Чаще всего в загс приходили в июле (1 036) и августе (1 016). Также нередко для регистрации выбирались сентябрь (930) и июнь (828). Самым бедным на свадьбы по традиции был май (286).

«Как показывает статистика, около половины мужчин вступают в брак в возрасте от 20 до 29 лет, в 2023 году таких было 44,9% от общего числа. Количество женщин, пожелавших узаконить отношения в этом возрасте, составило 48,4%.

В возрасте от 30 до 39 лет в брак вступило 30,8% мужчин и 25% женщин, в возрастной категории 40 лет и старше мужчин вступило в брак 22,9%, женщин - 20,5%. В возрасте до 20 лет семьи создали 1,4% мужчин и 6,1% женщин», - уточнили в Пензастате.

По данным Росстата, в 2023 году разводов было меньше, чем свадеб, - 5 085. На 1 000 браков пришлось 705 официальных расставаний. В 2022-м развелись 5 277 пар (628 на 1 000 браков).

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