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Общество

Госпошлину за развод хотят увеличить почти в 8 раз

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Пошлина за расторжение брака в России может вырасти почти в 8 раз - с нынешних 650 рублей до 5 000.

С таким предложением выступило министерство финансов, сообщает издание РБК со ссылкой на имеющийся в его распоряжении текст поправок к налоговому законопроекту, который был принят Госдумой в первом чтении 20 июня.

Речь идет о случаях, когда супруги не имеют общих несовершеннолетних детей и расторгают брак по взаимному согласию, а также когда разводятся через суд.

Нововведение должно начать действовать с 1 января 2025 года. Поправки разосланы на согласование в ведомства.

В Пензенской области, по данным Росстата, в 2023 году разводов было меньше, чем свадеб, - 5 085. На 1 000 браков пришлось 705 расставаний. В 2022-м развелись 5 277 пар (628 на 1 000 браков).

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