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Общество

Пензенских молодоженов обследуют для планирования беременности

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Пензенские молодожены, получившие в загсах сертификаты здоровья, прошли обследования для планирования будущей беременности. Об этом рассказали в региональном минздраве.

Выдаваемый сертификат действует в течение года. С помощью него супруги, желающие иметь детей, могут проверить свое здоровье в перинатальном центре.

«За шесть месяцев текущего года для проведения обследования для планирования будущей беременности к нам обратились 10 семейных пар», - рассказала заведующая отделением охраны репродуктивного здоровья пензенского перинатального центра Наталья Андреева. Ее слова приводит пресс-служба областного минздрава.

Для них были разработаны индивидуальные программы подготовки к беременности. Если потребуется ЭКО, то на него выдадут направление.

«Отметим, что четыре супружеские пары уже полностью прошли обследования, из них две пары направлены на дообследование и последующее лечение в отделении охраны репродуктивного здоровья, шесть пар еще находятся на этапе обследования», - сообщили в минздраве.

Специалисты напоминают, что к планированию беременности нужно готовиться обоим партнерам. Это помогает снизить риски для здоровья будущих мамы и ребенка.

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