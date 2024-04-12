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Общество

Пензенцам предлагают вступить в брак 8 июля

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В отделе ЗАГС Октябрьского района г. Пензы открыли запись на торжественную регистрацию брака на 8 июля - День семьи, любви и верности.

В 2024 году праздник выпадает на понедельник, когда загсы не работают. Решено сделать исключение - в учреждении готовы встретить желающих узаконить свой союз.

«Прием заявлений осуществляется на ул. Минской, 1; телефоны: 8 (8412) 95-08-07, 95-54-77», - сообщили в областном министерстве труда, соцзащиты и демографии.

Подать заявление можно как в письменной форме лично, так и через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

В 2023 году в День семьи, любви и верности в пензенских загсах зарегистрировали 103 брака.

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