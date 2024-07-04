Россияне стали в 4 раза чаще включать режим «не беспокоить»

04.07.2024 | 11:42

Услуги голосовых помощников становятся все более востребованными: за последние полгода число пользователей виртуального ассистента Евы от «МегаФона» выросло на 20%, а активаций дополнительных опций - в 20 раз. Среди самых популярных оказался режим «не беспокоить»: его стали включать в 4 раза чаще.

К таким выводам пришли специалисты «МегаФона», изучившие обезличенную статистику подключений и пользования виртуальным ассистентом.

Число клиентов «МегаФона», использующих виртуального ассистента Еву, достигло 11,7 млн. Абоненты стали чаще доверять помощнику ответы на входящие вызовы: за последние полгода звонки с неизвестных номеров на 23% чаще переводили на виртуального помощника. Сейчас Ева принимает в среднем по 44 звонка в месяц за каждого абонента, подключившего услугу, а всего на одного такого абонента ежемесячно приходится порядка 240 входящих звонков.

По данным «МегаФона», мужчины подключают Еву в 1,5 раза чаще женщин. За прошедшие полгода общая длительность всех звонков, которые приняла Ева, составила почти 2 млн часов, что эквивалентно 227 годам. 24,4% всех звонков пришлись на спам.

Наиболее востребован виртуальный ассистент оказался среди абонентов от 21 года до 50 лет - это может говорить о том, что услуга особенно нужна активно работающему населению, чтобы не отвлекаться от трудовых задач. Больше всего пользователей голосового помощника проживает в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Краснодаре и Екатеринбурге.

Самыми популярными услугами, доступными в платной версии Ева+, стали новые характеры секретаря, а также возможность задавать персональный текст приветствия, которое робот-секретарь озвучивает звонящему. Этими опциями воспользовались по 33% абонентов.

Третьей по популярности функцией Евы+ стал режим «не беспокоить» - за полгода востребованность этой опции выросла в 4 раза. Она дает абоненту возможность заблокировать и перенаправить на секретаря все входящие звонки: клиенты могут выбрать период действия режима от 1 часа до 14 дней. Этот функционал работает без доплат даже в роуминге, что делает его особенно ценным в период отпусков.

«Сегодня стала абсолютно нормальной ситуация, когда люди игнорируют звонки с незнакомых номеров. При этом у клиента всегда есть риск пропустить действительно важный звонок. Ева в таких случаях либо подскажет, полезный звонок или нежелательный, либо возьмет ситуацию в свои руки и сама пообщается с незнакомцем, если клиент заблокировал эту категорию номеров и доверил ее голосовому ассистенту. После разговора Ева пришлет клиенту как голосовое сообщение, так и расшифровку звонков, которые позволят понять, надо перезванивать или нет», - отметил коммерческий директор «МегаФона» Дмитрий Рудских.

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