Сетевое издание|18+|Среда|26 июн 2024|23:47
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+13oC
+14oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+15oC
+16oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

MMS-рассылки бизнеса выросли в четыре раза

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Количество разосланных бизнесом MMS-сообщений выросло в 4 раза по сравнению с прошлым годом. Таковы данные аналитики рекламной платформы «МегаФон Таргет». Рекламодатели самостоятельно сегментируют аудиторию и запускают рассылки через SMS, электронную почту, мессенджеры, а в последнее время особенно часто выбирают MMS.

В январе-мае этого года число разосланных MMS увеличилось на 336% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. Чаще других такие сообщения отправляют компании, специализирующиеся на розничной торговле, услугах, доставке еды, продаже автомобилей и недвижимости. На этом фоне традиционная SMS-рассылка показала всего лишь двукратный рост.

«МегаФон Таргет» - это автоматизированная платформа «МегаФона» для продвижения при помощи рассылок, а также для рекламы в интернете (Programmatic). Платформа позволяет сегментировать аудиторию более чем по 100 параметрам: полу, возрасту, местоположению, интересам и другим. Сервис был запущен в 2017 году.

Служба мультимедийных сообщений (MMS - Multimedia Messaging Service), которая позволяет отправлять и получать сообщения с изображениями, видео, аудио и другими медиафайлами в сетях сотовой связи, была разработана в начале века. Сообщения поступают на телефон абонента по тому же каналу связи, что и SMS.

Технология MMS появилась в России в 2002 году, и «МегаФон» был одним из первых операторов, предоставивших услугу своим абонентам. Однако рост трафика мобильного интернета и появление мессенджеров и соцсетей сделали ее невостребованной.

После ухода с рекламного рынка крупных иностранных игроков бизнесу требовались новые каналы для коммуникации с клиентом. Образовавшийся дефицит рекламных площадок компенсировали российские социальные сети, мессенджеры и мобильная реклама, в том числе в формате MMS.

«В текущей ситуации услуга, внедренная в индустрию 20 лет назад, снова стала популярной. В MMS одновременно можно продемонстрировать товар, рассказать об условиях акции, дать возможность перейти по ссылке или сразу совершить звонок рекламодателю», - отметила руководитель дирекции по цифровому маркетингу корпоративного бизнеса «МегаФона» Екатерина Гаммель.

Реклама. Заказчик - ПАО «МегаФон».

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото предоставлено пресс-службой ПАО «МегаФон»
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте