MMS-рассылки бизнеса выросли в четыре раза

26.06.2024 | 16:24

Количество разосланных бизнесом MMS-сообщений выросло в 4 раза по сравнению с прошлым годом. Таковы данные аналитики рекламной платформы «МегаФон Таргет». Рекламодатели самостоятельно сегментируют аудиторию и запускают рассылки через SMS, электронную почту, мессенджеры, а в последнее время особенно часто выбирают MMS.

В январе-мае этого года число разосланных MMS увеличилось на 336% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. Чаще других такие сообщения отправляют компании, специализирующиеся на розничной торговле, услугах, доставке еды, продаже автомобилей и недвижимости. На этом фоне традиционная SMS-рассылка показала всего лишь двукратный рост.

«МегаФон Таргет» - это автоматизированная платформа «МегаФона» для продвижения при помощи рассылок, а также для рекламы в интернете (Programmatic). Платформа позволяет сегментировать аудиторию более чем по 100 параметрам: полу, возрасту, местоположению, интересам и другим. Сервис был запущен в 2017 году.

Служба мультимедийных сообщений (MMS - Multimedia Messaging Service), которая позволяет отправлять и получать сообщения с изображениями, видео, аудио и другими медиафайлами в сетях сотовой связи, была разработана в начале века. Сообщения поступают на телефон абонента по тому же каналу связи, что и SMS.

Технология MMS появилась в России в 2002 году, и «МегаФон» был одним из первых операторов, предоставивших услугу своим абонентам. Однако рост трафика мобильного интернета и появление мессенджеров и соцсетей сделали ее невостребованной.

После ухода с рекламного рынка крупных иностранных игроков бизнесу требовались новые каналы для коммуникации с клиентом. Образовавшийся дефицит рекламных площадок компенсировали российские социальные сети, мессенджеры и мобильная реклама, в том числе в формате MMS.

«В текущей ситуации услуга, внедренная в индустрию 20 лет назад, снова стала популярной. В MMS одновременно можно продемонстрировать товар, рассказать об условиях акции, дать возможность перейти по ссылке или сразу совершить звонок рекламодателю», - отметила руководитель дирекции по цифровому маркетингу корпоративного бизнеса «МегаФона» Екатерина Гаммель.

Реклама. Заказчик - ПАО «МегаФон».