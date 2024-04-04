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Общество

5 апреля жителей Пензенской области ждет дождь

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В пятницу, 5 апреля, в Пензенской области будет облачно и дождливо, возможна гроза. Днем ожидается умеренный северный ветер.

Небольшой дождь стоит в прогнозе уже в ночь на 5 апреля. Похолодает до +3...+8 градусов.

Днем, по данным Приволжского УГМС, воздух прогреется не более чем до +12. Продолжится небольшой дождь, а местами он окажется умеренным.

В ночь на 6 апреля станет значительно холоднее: синоптики обещают от -2 до +3 градусов. Дождь не прекратится.

По народному календарю 5 апреля - Никонов день. На Руси подмечали: если на Никона день теплый, а ночью доходит до заморозков, можно ждать скорого тепла. А если 5 апреля пасмурно, но в полдень появляется солнце, лето обещает быть жарким.

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