5 апреля жителей Пензенской области ждет дождь

В пятницу, 5 апреля, в Пензенской области будет облачно и дождливо, возможна гроза. Днем ожидается умеренный северный ветер.
Небольшой дождь стоит в прогнозе уже в ночь на 5 апреля. Похолодает до +3...+8 градусов.
Днем, по данным Приволжского УГМС, воздух прогреется не более чем до +12. Продолжится небольшой дождь, а местами он окажется умеренным.
В ночь на 6 апреля станет значительно холоднее: синоптики обещают от -2 до +3 градусов. Дождь не прекратится.
По народному календарю 5 апреля - Никонов день. На Руси подмечали: если на Никона день теплый, а ночью доходит до заморозков, можно ждать скорого тепла. А если 5 апреля пасмурно, но в полдень появляется солнце, лето обещает быть жарким.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀