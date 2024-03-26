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Общество

Погода в Пензе 27 марта: сильный ветер и умеренные осадки

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В среду, 27 марта, в Пензенской области ожидается желтый уровень погодной опасности. Причина - сильные порывы северо-западного ветра (до 20 метров в секунду).

По данным синоптиков, будет облачно с прояснениями. В большинстве районов пройдут небольшие, местами умеренные осадки (преимущественно в виде дождя, возможен также мокрый снег).

Все дело в южном циклоне, во власти которого регион окажется в эти сутки. Но уже в четверг в права вновь вступит антициклон, осадки прекратятся.

В ночь на 27 марта за окном будет -1...+1 градус, днем воздух прогреется до +4...+6, затем похолодает до -2...-4, уточнили специалисты пензенского гидрометцентра.

Говоря о погоде, метеорологи, как правило, выделяют четыре уровня: зеленый - когда на улице безопасно; желтый - если за окном потенциально опасно; оранжевый - опасно; красный - критический уровень, когда стихия может нанести вред здоровью людей и их имуществу.

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