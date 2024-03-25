В Пензе назвали фейком организацию сбора помощи белгородским детям

25.03.2024 | 11:43

В региональном отделении Социального фонда России назвали фейком информацию о сборе гуманитарной помощи белгородским детям, приехавшим в Пензу.

Ранее в Сети начали распространяться призывы к горожанам принести еду, одежду и игрушки в соцфонд. Неравнодушных якобы ждут по нескольким адресам с понедельника по пятницу.

«Такую работу отделение не проводит, мы не собираем гуманитарную помощь от граждан!» - заявили специалисты.

В СФР подчеркнули, что дети обеспечены всем необходимым, они ни в чем не нуждаются.

В субботу, 23 марта, в Пензу прибыли более 800 человек из Белгородской области - школьники и сопровождающие их педагоги. Планируется, что они пробудут здесь 21 день. Однако в случае необходимости и с согласия родителей дети могут остаться до конца учебного года.