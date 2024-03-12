На интеллектуальную транспортную систему в Пензе выделили 10 млн

12.03.2024 | 15:01

11 марта на портале госзакупок стартовал электронный аукцион на оказание услуг по развитию интеграционной платформы интеллектуальной транспортной системы Пензенской городской агломерации.

Начальная (максимальная) цена контракта, который заключат с победителем торгов, - 10 млн 820 тысяч 854 рубля 85 копеек. Заказчиком выступает ГБУ «Безопасный регион». Заявки принимаются до 19 марта.

Под интеллектуальной транспортной системой (ИТС) подразумевается «система, интегрирующая современные информационные технологии для повышения безопасности и эффективности транспортного процесса, комфортности для водителей и пользователей транспорта», уточняется в документации.

Внедрение ИТС в числе прочих должно решить следующие задачи: снизить задержки и увеличить скорость сообщения транспорта на основе создания системы управления потоками, действующей в реальном времени; сократить количество и уменьшить тяжесть ДТП.

Победителю аукциона необходимо:

- разработать подсистему мониторинга (на это выделяется 1 млн 445 тысяч 111 рублей 29 копеек);

- доработать модуль транспортного прогнозирования и моделирования (678 тысяч 558 рублей 80 копеек), модуль координированного управления движением (1 млн 380 тысяч 854 рубля 50 копеек); геоинформационную систему сбора, хранения, анализа и графической визуализации данных (3 млн 333 тысячи 880 рублей 76 копеек), модуль администрирования доступа к системе (2 млн 79 тысяч 999 рублей 50 копеек) и модуль контроля эффективности ИТС (1 млн 902 тысячи 450 рублей).

В рамках последнего рубежи контроля появятся по 32 адресам: Терновского/Сухумская; Баумана, 65; Измайлова, 150; Гагарина/Леонова; Островная, 32; Аустрина, 150, 165а; ул. Строителей, 5; проспект Строителей, 1в, 37; проспект Победы, 132; Стасова, 14; Большая Арбековская, 127; Карпинского, 142; дублер Окружной / дорога на Ленинский Лесхоз; Захарова/Космодемьянской; Окружная, 27; Мира/Окружная; Ленинградская/Попова; Лермонтова / Маршала Крылова; Свердлова/Баумана; Калинина, 116; Луначарского/Дзержинского; проспект Победы / Урожайная; Кирова / Максима Горького; Чехова/Суворова; Пушкина, 176; Тернопольская/Рахманинова; Перспективная, 3; 40 Лет Октября, 23; Нейтральная/Нефтебаза; 278-й км ФАД Р-208 Тамбов - Пенза.

Что касается сроков, то до 20 апреля необходимо согласовать технические требования, условия и план реализации проекта, до 20 мая - подготовить частное техзадание на доработку ИТС, до 14 июня - создать проектную документацию, модули и подсистемы ИТС, до 21 июня - обучить персонал и пользователей системы, до 28 июня - провести предварительные испытания, к 12 июля ввести проект в опытную эксплуатацию. До 26 июля должны пройти приемочные испытания ИТС.