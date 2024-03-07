Зареченцу не удалось доказать, что тонировку на стекле усилила пыль

07.03.2024 | 19:20

Житель Заречного, оштрафованный за чрезмерную тонировку стекол автомобиля, счел наказание неправомерным и обратился в суд.

В январе Mitsubishi Lancer, которым управлял зареченец, остановил инспектор ДПС и замерил тонировку передних боковых стекол машины. Светоотражение пленки составило 28,7%, что является нарушением технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств».

Инспектор оштрафовал автовладельца на 500 рублей. Однако тот пошел на принцип - обратился в суд с просьбой отменить постановление и прекратить производство по делу.

В качестве аргумента зареченец указал, что инспектор перед определением светопропускной способности тонированного бокового стекла не удостоверился в его чистоте, не протер его от пыли и не учел параметры другого стекла.

Однако видеозапись, приобщенная к материалам дела, опровергла эти доводы. Она показала, что инспектор использовал измеритель светопропускания стекол. Этот прибор учитывает в числе прочих факторов возможное загрязнение, что само по себе не влияет на результат исследования.

С учетом всех обстоятельств суд решил оставить постановление инспектора ДПС без изменения, а жалобу - без удовлетворения. Владелец Mitsubishi имеет право обжаловать постановление в вышестоящей инстанции, сообщили в пресс-службе Зареченского городского суда.