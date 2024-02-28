Сетевое издание|18+|Четверг|29 фев 2024|01:05
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-11oC
-10oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-2oC
-1oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Пензячку возмутило, что в городе не провели День памяти погибших в СВО

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Пензячка Людмила, отметила, что в областном центре 23 февраля возложили венки к Вечному огню у Монумента воинской и трудовой славы, но никаких мероприятий у «Разорванный звезды» и «Афганских ворот», чтобы почтить память павших в СВО военнослужащих, не провели.

«По какой причине у нас в Пензе не прошел День памяти сотен погибших ребят, уроженцев нашего региона?» - поинтересовалась женщина на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте».

Она указала, что во многих городах России уже существуют аллеи памяти, стелы с именами бойцов, погибших в спецоперации, в Пензе пока такого нет.

«Что, наши сыновья, мужья, братья не заслужили Дня возложения венков и Зажжения свечей и Минуты молчания?» - спросила женщина.

На ее обращение ответил представитель городской администрации.

«В Пензе 23 февраля у Монумента воинской и трудовой славы состоялось торжественное возложение венков. Мероприятие было посвящено всем воинам, защищавшим и защищающим нашу землю в разные времена и эпохи. Отдельные слова благодарности были высказаны в адрес героев специальной военной операции. В этот день на всех мемориальных захоронениях города прошли аналогичные мероприятия, где также особое внимание было уделено нашим землякам - участникам СВО», - сообщили Людмиле.

Также пензячке рассказали, что в областном центре планируют установить памятный знак, посвященный СВО. Пока внешний вид памятника разрабатывается.

«При подготовке эскиза информация будет представлена для обсуждения общественности», - заявили в администрации.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте