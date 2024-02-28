Пензячку возмутило, что в городе не провели День памяти погибших в СВО

28.02.2024 | 20:34

Пензячка Людмила, отметила, что в областном центре 23 февраля возложили венки к Вечному огню у Монумента воинской и трудовой славы, но никаких мероприятий у «Разорванный звезды» и «Афганских ворот», чтобы почтить память павших в СВО военнослужащих, не провели.

«По какой причине у нас в Пензе не прошел День памяти сотен погибших ребят, уроженцев нашего региона?» - поинтересовалась женщина на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте».

Она указала, что во многих городах России уже существуют аллеи памяти, стелы с именами бойцов, погибших в спецоперации, в Пензе пока такого нет.

«Что, наши сыновья, мужья, братья не заслужили Дня возложения венков и Зажжения свечей и Минуты молчания?» - спросила женщина.

На ее обращение ответил представитель городской администрации.

«В Пензе 23 февраля у Монумента воинской и трудовой славы состоялось торжественное возложение венков. Мероприятие было посвящено всем воинам, защищавшим и защищающим нашу землю в разные времена и эпохи. Отдельные слова благодарности были высказаны в адрес героев специальной военной операции. В этот день на всех мемориальных захоронениях города прошли аналогичные мероприятия, где также особое внимание было уделено нашим землякам - участникам СВО», - сообщили Людмиле.

Также пензячке рассказали, что в областном центре планируют установить памятный знак, посвященный СВО. Пока внешний вид памятника разрабатывается.

«При подготовке эскиза информация будет представлена для обсуждения общественности», - заявили в администрации.