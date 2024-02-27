Перечислены симптомы, при которых ребенку нужно вызывать врача на дом

27.02.2024 | 08:49

Педиатр Екатерина Троицкая рассказала «Известиям», в каких случаях нужно вызывать ребенку врача на дом, а не вести его в поликлинику.

Поводом для вызова доктора является температура тела выше 37,5 градуса, которая держится более трех суток и не опускается от приема жаропонижающих препаратов. При осмотре ребенка на дому педиатр проверит правильность измерения температуры, поможет рассчитать дозировку лекарств, подскажет альтернативные варианты лечения.

Еще один симптом - это хрипы или свисты при вдохе и выдохе, длительные перерывы в дыхании из-за приступов кашля. При этом может наблюдаться изменение цвета кожи, а ребенок принимает позы, при которых ему легче дышать.

«Проводя осмотр на дому, врач оценивает частоту дыхания, наличие или отсутствие одышки, проводит аускультацию (выслушивание) легких, а также измеряет уровень кислорода в крови», - объяснила специалист «СМ-Клиника».

Вызывать врача на дом следует при рвоте и диарее у ребенка - они могут являться симптомами острой кишечной инфекции, острой аллергической реакции, интоксикации. Также они наблюдаются при неврологической патологии и поражении внутренних органов.

«При очном осмотре врач оценивает признаки, указывающие на степень потери жидкости и электролитов, помогает подобрать препараты, которые помогут максимально быстро остановить рвоту и диарейный синдром, а также восстановить водно-электролитный баланс. При осмотре специалист отмечает симптомы тяжелой интоксикации, что помогает оперативно решить вопрос госпитализации», - пояснила Екатерина Троицкая.

Осмотр педиатром на дому нужен при любых необычных высыпаниях на коже, так как они могут свидетельствовать об опасной для окружающих инфекции или острой аллергической реакции, требующей немедленного вмешательства.

Необходимо пригласить врача, если у ребенка наблюдаются боли в животе. Специалист на месте должен оценить ситуацию и решить, нужно ли обследовать маленького пациента в стационаре и требуется ли хирургическое вмешательство.

«Обязательного осмотра ребенка на дому специалистом также требует общее нарушение самочувствия, которые родители часто не могут четко классифицировать. К ним относятся общая слабость, вялость, повышенная утомляемость, сонливость, изменение поведения (агрессия, плаксивость, апатия, заторможенность), снижение или полное отсутствие аппетита, отказ от питья», - добавила врач.