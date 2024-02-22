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Общество

В Пензенской области 186 семей погибших бойцов попросили о помощи

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В Пензенской области участники специальной военной операции и члены их семей нередко нуждаются в помощи. Получить ее они могут в региональном отделении фонда «Защитники Отечества».

О том, с какими просьбами туда обращаются чаще всего, в четверг, 22 февраля, рассказала руководитель отделения Ольга Клейменова.

«Филиал в Пензенской области начал работу с 1 июня 2023 года, с этого дня на сопровождение взято 198 ветеранов СВО и 186 семей погибших», - рассказала она в прямом эфире, организованном ЦУРом во «ВКонтакте».

По словам Ольги Клейменовой, специалисты отделения зарегистрировали более 4 000 обращений разного характера.

В основном необходимо содействие в получении удостоверения ветерана боевых действий, также пользуется популярностью юридическая помощь и консультации по поводу мер социальной поддержки.

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