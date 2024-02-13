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Общество

В Пензенском районе на капремонт школы планируют потратить 47 млн

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В селе Ленино Пензенского района капитально отремонтируют школу, расположенную на улице Набережной, 4.

Электронный аукцион по поиску подрядчика был объявлен во вторник, 13 февраля. Начальная (максимальная) цена контракта, который заключат с победителем, - 47 млн 242 тысячи 500 рублей.

Работы на объекте планируется проводить в четыре этапа. Первый (с 20 мая по 10 июня) предполагает ремонтные и общестроительные мероприятия; второй (с 4 по 21 июня) - наладку систем отопления и вентиляции, пожарной сигнализации, устройство внутренних сетей водоснабжения и водоотведения.

На третьем этапе (с 15 июня по 15 июля) займутся электроосвещением, продолжатся ремонтные и общестроительные работы; на четвертом (с 10 июля по 15 августа) параллельно с ними необходимо смонтировать систему видеонаблюдения.

Как видно, капремонт должен завершиться до 1 сентября, так что после летнего отдыха дети вернутся в обновленное здание.

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