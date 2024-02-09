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Общество

В Кузнецке обустройство двора стоит в 5 раз дороже ремонта сквера

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В 2024 году в Кузнецке приведут в порядок двор многоэтажки № 53 на улице Полевой, сквер на перекрестке улиц Стекловской и Кирова (в районе дома № 95 на Стекловской) и территорию напротив здания управления образования.

Проекты уже разработаны, сейчас идет отбор подрядчиков для выполнения работ, сообщили в администрации Кузнецка.

Согласно информации на сайте госзакупок, капитальный ремонт сквера оценивается в 3 млн 762 тыс. 198,82 руб. Большую часть этих средств составляют средства федерального бюджета (3,58 млн), остальные - из областного (36,2 тыс.) и городского (144,9 тыс.).

Начальная цена контракта на благоустройство территории напротив здания управления образования составляет 2 млн 219 тыс. 657,1 руб. В этом случае основные расходы несет городская казна - свыше 2 млн руб. Федеральный бюджет перечислит 208 тыс., региональный - всего 2 тыс. руб.

Капитальный ремонт двора на Полевой, 53, и проездов к нему охватит территории домов № 23 на улице Горького, № 24 на Осипенко и № 50/1 на Волгоградской.

Начальная цена контракта составляет 18 млн 381 тыс. 46 руб. Федеральный бюджет выделяет 17,5 млн, казна Пензенской области - 177 тыс., муниципалитет - 708 тыс.

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