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Общество

В Заречном назвали самые популярные имена для новорожденных

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В 2023 году в Заречном свидетельство о рождении получили 333 ребенка. В их числе 177 мальчиков и 156 девочек.

Портал «Заречье сегодня» рассказал со ссылкой на ЗАГС, какие имена горожане чаще всего давали своим детям.

У мальчиков наиболее популярными стали Артем, Александр и Кирилл, а у девочек - София, Мирослава и Анастасия. К самым редким в прошлом году отнесли такие имена, как Гордей, Елисей, Агата и Мия.

Ранее в зареченском ЗАГСе рассказали, что в 2023-м бракосочетаний в закрытом городе было меньше, чем в 2022-м. Узаконили отношения 212 пар (240).

Большинство новобрачных (93%) предпочли зарегистрировать брак в торжественной обстановке, остальные выбрали скромную церемонию.

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