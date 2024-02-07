В МВД РФ не одобрили введение наказания за оскорбление бойцов СВО

07.02.2024 | 09:10

В Министерстве внутренних дел России не поддержали идею дополнить Уголовный кодекс РФ положением об ответственности за оскорбление участника специальной военной операции.

С инициативой выступила глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина. Она обратилась к главе МВД Владимиру Колокольцеву с предложением высказать позицию насчет дополнения состава преступления, предусмотренного статьей 336 УК РФ «Оскорбление военнослужащего» новым квалифицирующим признаком - оскорбление участника СВО «вне зависимости от наличия инвалидности или присвоенных ему наград».

Парламентарий предложила определить наказание за оскорбление участника СВО таким же, как за оскорбление представителя власти: штрафом до 40 тысяч рублей, обязательными работами до 360 часов или исправительными работами на срок до года.

«B этой связи закрепление в статье 336 УК ответственности за оскорбление участника СВО не в полной мере соотносится с предметом правового регулирования данной уголовно-правовой нормы», - цитирует РИА Новости письмо МВД.

В документе также отмечается, что в случае внесения поправок в УК РФ они будут рассмотрены МВД в установленном порядке.