Пензенцев ждет порывистый северо-западный ветер

Жители Пензенской области столкнутся с порывистым ветром. Он ожидается уже в ближайшие 1-3 часа, предупредили в региональном ГУ МЧС России.
Порывы ветра могут достигнуть 15-18 метров в секунду. Непогода сохранится утром и днем.
«Будьте внимательны и осторожны. Телефон 112», - напомнили в МЧС.
По данным ФГБУ «Приволжское УГМС», в ночь на субботу, 3 февраля, столбики термометров покажут -6...-8 градусов, днем температура поднимется до -1...-3. Погода прогнозируется преимущественно облачная, с прояснениями.
Также пойдет небольшой кратковременный снег.
«В начале предстоящего периода территория Пензенской области будет находиться в поле повышенного атмосферного давления. Снег значительно ослабеет, а в отдельных районах совсем прекратится», - рассказала начальник отдела прогнозирования пензенского гидрометеоцентра Светлана Иванкова.
В воскресенье северо-западный циклон принесет в регион интенсивные осадки и также порывистый ветер.
«При этом температурный режим в целом останется повышенным», - сообщила Светлана Иванкова.
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