В Засечном открыли Парту Героя в честь погибшего на СВО бойца

31.01.2024 | 17:47

В школе села Засечного Пензенского района открыли Парту Героя - участника специальной военной операции Игоря Кузнецова, который погиб при исполнении воинского долга.

Он отправился на СВО в составе добровольческого отряда, с 30 марта 2023 года служил минометчиком. Погиб 2 июня.

«Мы его поддержали, что он пошел, мы гордимся им, что не прятался ни от кого, сам добровольно пошел воевать», - высказалась жена Игоря Наталья.

За стойкость и отвагу в зоне проведения боевых действий Игорь Кузнецов награжден медалью-орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени и орденом Мужества (посмертно).

«В ходе церемонии присутствующие почтили память Героя Отечества минутой молчания, выступили со словами признательности и благодарности погибшему бойцу за его неоспоримое мужество и верную службу во благо Родины», - рассказали в региональном отделении фонда «Защитники Отечества».