В Пензе водитель автобуса № 70 искупил вину перед юным пассажиром

31.01.2024 | 15:10

В Пензе с водителем автобуса № 70, который провез 11-летнего ребенка мимо нужной остановки, провели внеплановый инструктаж.

Инцидент произошел 16 января. О нем на странице минцифры региона в соцсети «ВКонтакте» рассказала пользовательница Евгения.

«Приблизительно в 17:30 автобус № 70 (т/н 6791) проехал мимо остановки «Микрорайон», в автобусе находился ребенок 2012 г. р., который должен был выйти из автобуса на этой остановке», - написала женщина.

По ее словам, автобус проехал не только остановку «Микрорайон», но и другие: «Улица Воронова», «Завод точных приборов». Школьник сумел выйти только у «Фабрики игрушек».

«Кондуктор, видя, что ребенок не вышел, тоже никаких мер не приняла. Еще и орала на меня, когда я ей сказала, для чего она вообще там посажена. Полнейший беспредел творится на маршруте. В сентябре выгнали детей из автобуса потому, что их карты попали в стоп-лист (дети об этом не знали и кондуктор им не объяснила)», - возмутилась Евгения.

Представитель минцифры отреагировал на обращение пензячки, пообещав, что будет проведено служебное расследование. Результатами он поделился в среду, 31 января.

«Маршрут № 70 обслуживает ООО «Транспорт Пензы». По информации руководителя перевозчика, с водителем автобуса проведен внеплановый инструктаж по правилам перевозки пассажиров и обязательной остановке автобуса на всех остановочных пунктах схемы движения маршрута. Дополнительно информируем, что на остановке «Фабрика игрушек» водитель перевел ребенка через дорогу, посадил в другой автобус, заплатил за проезд и сообщил об инциденте родителям ребенка», - ответил представитель министерства.

Автобусы, которые проезжают мимо остановок, уже несколько недель возмущают жителей Пензы. Свои жалобы они публикуют в социальных сетях и на страницах представителей власти. Горожанам посоветовали сообщать о таких случаях транспортной компании, обслуживающей маршрут, или в ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» по адресу: gku_oppo@mail.ru.