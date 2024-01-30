Директоров школ хотят наказывать за сокрытие информации о буллинге

30.01.2024 | 08:19

Депутаты Госдумы готовят проект закона, пресекающего травлю (буллинг) в школах. Планируется, что документ будет внесен на рассмотрение в весеннюю сессию, которая продлится до 4 августа.

Подробности рассказала «Парламентской газете» первый зампред комитета по просвещению Яна Лантратова.

По ее словам, с травлей в школе сталкиваются 57% учеников и 70% педагогов. При этом только 0,3% детей и родителей обращались в местные органы образования или к правоохранителям. Директора школ тоже не афишируют подобную информацию, чтобы не повредить репутации учебного заведения.

«Первое, что нам уже сейчас удалось сделать, - спасибо за это большое министерству просвещения, - это вывести случаи травли или буллинга из рейтинга эффективности школ, потому что в противном случае все остальные действия были бы бессмысленными. Одновременно мы предлагаем ввести ответственность директоров за сокрытие фактов травли в школе», - сообщила Лантратова.

Она отметила, что проект закона предполагает закрепить в правовом поле самое понятие «травля», так как сейчас такого понятия нет. Также в документе дадут определения «жертвы», «агрессора», «наблюдателя» и других участников конфликта.

За буллинг планируют ввести ответственность. Сейчас мнения разработчиков разделились: одни предлагают наказывать штрафами, другие делают упор на профилактическую работу как со школьниками, так и с их родителями. На данный момент обсуждаются оба варианта.

Ранее стало известно о предложении ввести ежегодный анонимный опрос школьников о распространенности буллинга в их учебных заведениях. В наиболее проблемные школы следует направлять педагогов-психологов для профилактики травли.