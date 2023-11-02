Для выявления буллинга в школах предлагается ввести анонимный опрос

02.11.2023 | 08:57

Член комитета Госдумы по просвещению Анна Скрозникова направила вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой предложение ввести ежегодный анонимный опрос школьников, чтобы получить достоверную информацию о распространенности буллинга в их учебных заведениях.

Об этом сообщает ТАСС, в распоряжении которого имеется копия документа.

«Считаю необходимым рассмотреть возможность проводить в общеобразовательных организациях ежегодные анонимные опросы среди обучающихся о распространении травли и издевательств. На основе полученных данных будет возможно сравнивать общеобразовательные организации на основе индекса, выделять школы «группы риска» и, наоборот, - школы, носители лучших практик. Такой индекс можно было бы назвать «Индекс дружелюбия школ», - написала депутат в письме.

Анна Скрозникова ссылается на данные экспертов о том, что издевательства со стороны сверстников входят в число основных причин отрицательного отношения детей к школе. Кроме того, 80% подростков назвали школу самым распространенным местом, где они сталкиваются с буллингом.

По мнению депутата, собирать данные можно через информационную систему «Моя школа» или сайт госуслуг. После выявления наиболее проблемных школ в них следует направлять педагогов-психологов для профилактики буллинга.

Ранее сообщалось, что в России готовятся запустить портал, где школьные психологи будут помогать детям онлайн. Воспользоваться им смогут и юные пензенцы.