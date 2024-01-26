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Общество

В Нижнем Ломове водитель не показал права и попал под арест

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В Нижнем Ломове водитель из Тольятти не захотел предъявить водительское удостоверение и попал под арест. На его машине не было регистрационного знака.

Это случилось вечером 8 декабря. Мужчина за рулем JAECOO J7 привлек внимание полицейских на улице Дорожной. Старший инспектор ДПС попросил водителя показать права, но тот отказал.

За неповиновение на мужчину составили протокол.

«В судебном заседании он пояснил, что не передал сотруднику полиции свое водительское удостоверение и другие документы, поскольку инспектор предъявил ему свое служебное удостоверение таким образом, что он не смог снять его содержание на фотокамеру своего сотового телефона», - сообщили в Пензенском областном суде.

Также выяснилось, что тольяттинец за 8 месяцев нарушил ПДД 29 раз.

Учитывая все обстоятельства, водителю назначили наказание - трое суток административного ареста.

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