Какие госвыплаты могут пойти на покупку жилья: советы застройщика

23.01.2024 | 17:19

В прошедшем 2023 году около 250 пензенских семей получили по 328 000 рублей из бюджета области. Все благодаря государственной поддержке в виде губернаторского жилищного сертификата.

Деньги предоставляются молодым семьям, в которых первый ребенок родился в течение года после заключения брака, не имеющим собственного жилья.

Согласно условиям, эти средства можно потратить на улучшение жилищных условий. Один из способов - внесение сертификата в качестве первоначального взноса при покупке квартиры. Это вполне ощутимая прибавка к имеющимся средствам. К тому же при рождении ребенка пара получит и материнский капитал, который можно также направить на первоначальный взнос.

Кроме того, государство оказывает помощь многодетным семьям, где появился третий или последующий ребенок. Они могут получить господдержку для погашения ипотеки - до 450 000 рублей.

В результате обладатель квартиры сможет сократить срок выплаты кредита или уменьшить размер ежемесячного платежа, как это сделала обладательница квартиры в ЖК «Лугометрия», многодетная мама Екатерина Шнайдер.

«Давно планировали покупку квартиры в новостройке и решились. Выбрали квартиру с готовой отделкой и техникой в жилом комплексе «Лугометрия», оформили семейную ипотеку. Приятным бонусом стала выплата от государства за третьего ребенка. Документы оформила онлайн через портал госуслуг. Выплата пошла на погашение части ипотеки, и размер платежа с 14 700 рублей уменьшился до примерно 11 000 в месяц. Разница для семейного бюджета весьма ощутима», - рассказала многодетная мама.

Группа компаний «Территория жизни» тоже активно поддерживает семьи с детьми и продолжает реализацию социальных программ в 2024-м, объявленном Президентом РФ Владимиром Путиным Годом семьи.

Уже более 10 000 пензенцев выбрали для себя квартиры в жилых комплексах «Арбековская застава» и «Лугометрия», которые возводятся в рамках комплексного освоения территорий. Застройщик сохраняет справедливые цены на жилье благодаря собственному производству ЖБИ на smart-заводе Betonium и надежным поставщикам строительных и отделочных материалов.

Подтверждением уровня служит высокая позиция «Территории жизни» в рейтинге ЕРЗ.РФ по потребительским качествам жилья. Согласно актуальным данным, девелопер входит в топ-20 российских застройщиков.

Любой желающий может приобрести квартиру в домах на разных стадиях готовности с вариантами предчистовой и чистовой отделки Smart PRO и «Все включено» с кухней и техникой. Застройщик предлагает пул укомплектованных квартир с отделкой в уже сданных домах. Ключи выдаются сразу после регистрации сделки. Останется только завезти мебель и переехать.

Актуальные акции и предложения от застройщика:

- снижение ставки по ипотеке за счет субсидирования от застройщика;

- программа удвоения материнского капитала при покупке квартиры *;

- программа смарт-рассрочки с ежемесячным платежом от 10 000 рублей **;

- «Добавим на первоначальный взнос» ***;

- дополнительная скидка 3% при покупке квартиры за наличный расчет ****;

- выгодный trade-in старой квартиры с полным сопровождением сделки со стороны застройщика;

- дополнительная выплата в размере 200 000 рублей для участников СВО и их семей *****.

«Группа компаний «Территория жизни» предоставляет скидку при использовании материнского капитала в качестве первоначального взноса. Ее размер может достигать размера самой субсидии *. Кроме того, застройщик предоставляет возможность взять ипотеку с субсидированием ипотечной ставки. Ее показатель ниже рыночной, а значит, покупатель не переплачивает. Большим преимуществом является покупка квартиры с уже готовой отделкой. Клиенту не нужно брать дополнительные дорогостоящие кредиты, чтобы сделать ремонт», - подытожила коммерческий директор ГК «Территория жизни» Оксана Маркова.

В готовую отделку Smart PRO входят:

- обои на флизелиновой основе с возможностью перекраски;

- ламинат светлых тонов;

- санузел, выложенный плиткой;

- натяжные потолки с точечными светильниками;

- установленные межкомнатные двери;

- стиральная машина.

В комплектацию «Все включено» входят также кухонный гарнитур и бытовая техника - духовой шкаф, варочная панель, вытяжка. В квартирах большой площади есть и посудомоечная машина.

Ознакомиться с планировками и локацией жилых комплексов можно на сайте территорияжизни.рф. За дополнительной информацией по акциям и предложениям от застройщика следует обращаться по единому номеру кол-центра компании +7 (8412) 203-000 или по заявке на сайте.

Офисы работают по адресам: ул. 65-летия Победы, 29 (9:00-21:00), ул. Ульяновская, 91а (9:00-18:00).

Персональный менеджер офиса продаж поможет выбрать вариант планировки и отделки, а ипотечный брокер - подобрать максимально выгодные условия по ипотеке.

* Название рекламной акции - «Удваиваем материнский капитал». В рамках акции предоставляется дополнительная скидка в размере материнского капитала. Размер скидки не превышает 775 000 рублей. Скидка предоставляется при предъявлении сертификата о материнском (семейном) капитале и его реализации при покупке квартиры в рамках проводимой акции. В акции участвуют 3-комнатные квартиры в строении № 11 6-го микрорайона ЖК «Арбековская застава»; 3-комнатные квартиры в строении № 11 7-го микрорайона ЖК «Арбековская застава»; 2- и 3-комнатные квартиры в строениях № 11, 12, 15, 16, 19, 20 (2-я оч.) ЖК «Лугометрия». Дисконт предоставляется в соответствии с приобретаемой квартирой (размер остатка материнского сертификата на дату приобретения умножается на коэффициент: 3-комнатные - 0,5, 2-комнатные - 0,3. О суммировании с другими акциями уточняйте у представителей застройщика. Застройщики - ООО СЗ «Лугометрия 20», ООО СЗ «Лугометрия 19», ООО СЗ «Лугометрия 5». Проектные декларации размещены на сайте наш дом.рф.

** Название акции - «SMART-рассрочка». Застройщик реализует квартиру по договору рассрочки: первоначальный взнос - от 15% стоимости приобретаемой квартиры в течение 2 дней с момента проведения государственной регистрации договора, далее ежемесячный платеж рассчитывается с учетом обеспечения обязательных накоплений в размере 30% стоимости квартиры до получения разрешения на ввод строения в эксплуатацию. Оставшийся платеж клиент обязан оплатить за 3 месяца до ввода дома в эксплуатацию. При заключении договора рассрочки заключаются два - агентский на ООО «КМ» с оплатой 50 000 руб. и ДДУ с застройщиком с оплатой стоимости квартиры за вычетом суммы агентского договора на счет эскроу.

*** «Добавим на первоначальный взнос» – при условии оформления квартиры в ипотеку 6% и наличии семейного (материнского) сертификата застройщик по индивидуальному согласованию предоставляет покупателю дополнительную сумму на первоначальный взнос по ипотеке.

**** При полном расчете при покупке квартиры без использования ипотеки клиенту предоставляется дополнительная скидка 3% полной стоимости приобретаемого имущества. Распространяется на квартиры в ЖК «Арбековская застав» и «Лугометрия».

***** Название рекламной акции - «Социальная программа «Поддержим своих». Участники специальной военной операции могут оформить сертификат на 200 000 рублей в качестве первоначального взноса на покупку квартиры в жилых комплексах от группы компаний «Территория жизни». Для получения сертификата необходимо заполнить форму на сайте застройщика в сети Интернет https://home.trzh.ru/cvo, указав личные данные (ФИО, контактный телефон) и приложив справку из военкомата. Средства перечисляются при предъявлении сертификата в электронном или бумажном виде при оформлении покупки квартиры в жилых комплексах от ГК «Территория жизни». Выплата производится по договору дарения от ООО «КМ». Сумма выплаты - не более 200 000 рублей. Подробности суммирования с другими акциями уточняйте у застройщика.

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