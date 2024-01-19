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Общество

В Пензе врачи спасли женщину, которую едва не убили лекарства

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Пензенские врачи спасли жизнь пациентке с редким и тяжелым заболеванием аллергической природы - синдромом Лайелла (острый или токсический эпидермальный некролиз).

Это заболевание встречается лишь в 0,3% случаев медикаментозных аллергий, но летальность пациентов составляет от 30% до 70%. В его основе лежит иммунологическая реакция, приводящая к нарушению регуляции распада белков и накоплению токсинов в организме. В результате быстро развивается обезвоживание, поражаются почки и другие внутренние органы.

Первые симптомы - повышение температуры тела до 39-40 градусов, общее недомогание, боли в горле, жажда, сходные с признаками ОРВИ боли в мышцах и суставах, а также зуд и жжение.

За несколько часов на коже туловища, лица, конечностей, слизистой ротовой полости и гениталий появляются отечные и болезненные эритематозные пятна. Затем (в среднем спустя 12 часов) на участках внешне здоровой кожи начинает происходить отслаивание эпидермиса, образуются тонкостенные пузыри неправильной формы величиной от 10 до 15 сантиметров в диаметре. В этот период больные жалуются на сильную боль, зуд кожи, парестезии (нарушение чувствительности) в местах поражения.

Затем пузыри разрываются, происходит отслойка эпидермиса и кожа превращается в сплошную раневую поверхность. В этой стадии кульминации болезни образуются обширные некротические очаги, напоминающие ожог кипятком II-III степени. Их сопровождают токсемия и сепсис.

У пензячки синдром Лайелла развился на фоне приема лекарственных препаратов. По словам врачей центра специализированных видов медицинской помощи (больницы КИМ), течение болезни было очень тяжелым. Доктора буквально сражались за жизнь пациентки и сумели спасти женщину.

«Специалисты в очередной раз предостерегает от бесконтрольного применения сульфаниламидов, антибиотиков, противосудорожных лекарств, ацетилсалициловой кислоты, обезболивающих, противовоспалительных и противотуберкулезных средств, которые могут стать причиной развития смертельно опасного синдрома Лайелла», - предупредили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.

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Источник — фото областного минздрава
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