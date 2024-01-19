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Общество

Пензенцы отпраздновали на ГПЗ Крещение Господне

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В ночь на 19 января на пляже Суры в микрорайоне ГПЗ состоялось торжество в честь Крещения Господня. Его возглавил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим, а организовал спикер регионального парламента Вадим Супиков в рамках депутатской деятельности - он делает это уже больше 20 лет.

Пензенцы отпраздновали на ГПЗ Крещение Господне

На праздник пришли сотни православных верующих. Владыка Серафим обратился к ним с архипастырским напутствием.

«В эти морозные дни мы совершаем омовение, чтобы закалить свою волю, прочувствовать этот праздник. Желаю всем крепости духа, здоровья и Божьей помощи в жизни», - сказал он.

Пензенцы отпраздновали на ГПЗ Крещение Господне

Поздравил земляков и Вадим Супиков. «Вот уже почти четверть века мы встречаемся с вами возле крещенской иордани, чтобы очиститься душой и телом, во всеоружии встретить грядущий год, приобщиться к истинным ценностям, о которых неустанно радеет Русская православная церковь», - отметил председатель Законодательного собрания.

Он напомнил о важности сохранения единства народов России, пожелал всем скорейшей победы, мира и стабильности. После этого прогремел салют, посвященный героям спецоперации.

Пензенцы отпраздновали на ГПЗ Крещение Господне

Водосвятный молебен возле иордани совершил настоятель Покровского архиерейского собора Иоанн Яворский. Затем под контролем спасателей и медиков все желающие окунулись в купель и набрали освященной воды.

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Источник — фото регионального заксобра
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