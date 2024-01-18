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Общество

В нескольких микрорайонах Пензы и Засечного отключат холодную воду

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В четверг, 18 января, специалисты займутся устранением утечки на сетях холодного водоснабжения диаметром 700 мм на улице Терновского, 176, в Пензе. Из-за этого в нескольких микрорайонах пропадет ресурс.

Воды не будет с 13:00. Отключение охватит Терновку, Междуречье, ГПЗ-24, «Сурскую Ривьеру», Сосновку, Дегтярный Затон, Маньчжурию, а также Спутник и Сурский Квартал (село Засечное).

Планируется, что ремонт завершится к полуночи.

«На период отключения будет организован подвоз технической воды в социально значимые объекты и по заявкам управляющих компаний», - сообщили в ресурсоснабжающей организации.

Специалисты уточнили: после включения водоснабжения для заполнения системы потребуется время, поэтому в первые часы напор может быть небольшим.

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