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Общество

В Заречном долгие зимние каникулы у школьников дали хороший результат

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В Заречном почти в 5 раз снизилась заболеваемость ОРВИ среди детей. Таков результат роспуска детей на долгие зимние каникулы.

Как пишет портал «Город Z» со ссылкой на начальника городского департамента образования Светлану Чернышеву, сейчас на больничном находятся 265 школьников.

Улучшилась эпидемическая ситуация и в детских садах. Сейчас болеют 119 малышей, что почти в два раза меньше, чем до новогодних праздников.

Отмечается также снижение заболеваемости COVID-19 и пневмонией среди взрослых. Грипп специалисты подтвердили у 26 горожан. Что касается ОРВИ, то уровень на 21% ниже порогового показателя, однако на 17% выше, чем на праздниках.

Ранее сообщалось, что ситуацию с заболеваемостью в Пензенской области, как и по всей России, можно охарактеризовать как тридемию, то есть одновременное распространение трех вирусных заболеваний: ОРВИ, коронавируса и гриппа.

Специалисты ожидают, что заболеваемость будет расти. На спад она пойдет, предположительно, в феврале-марте.

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Источник — gorodz.info
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