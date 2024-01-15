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Общество

Состоятельный кузнечанин экономил на уплате долгов и потерял миллионы

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51-летний кузнечанин нажил долгов на сумму больше 3 млн рублей. В отношении мужчины возбудили 210 исполнительных производств.

Кузнечанин набрал кредитов и постоянно нарушал правила дорожного движения, но при этом не вносил платежи по займу и никогда не уплачивал штрафы от ГИБДД. Так он попал в поле зрения судебных приставов.

Служители закона установили, что на мужчину зарегистрирован целый автопарк (четыре машины) и недвижимость.

«Чтобы побудить гражданина уплатить долг, сотрудники районного отделения судебных приставов наложили арест на его недвижимое имущество и автотранспортные средства», - сообщили в пресс-службе УФССП по Пензенской области.

Кузнечанин понял, что нажитое им имущество продадут, если он продолжит игнорировать выполнение обязательств, поэтому в короткий срок полностью уплатил все долги.

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