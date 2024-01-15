Состоятельный кузнечанин экономил на уплате долгов и потерял миллионы

51-летний кузнечанин нажил долгов на сумму больше 3 млн рублей. В отношении мужчины возбудили 210 исполнительных производств.
Кузнечанин набрал кредитов и постоянно нарушал правила дорожного движения, но при этом не вносил платежи по займу и никогда не уплачивал штрафы от ГИБДД. Так он попал в поле зрения судебных приставов.
Служители закона установили, что на мужчину зарегистрирован целый автопарк (четыре машины) и недвижимость.
«Чтобы побудить гражданина уплатить долг, сотрудники районного отделения судебных приставов наложили арест на его недвижимое имущество и автотранспортные средства», - сообщили в пресс-службе УФССП по Пензенской области.
Кузнечанин понял, что нажитое им имущество продадут, если он продолжит игнорировать выполнение обязательств, поэтому в короткий срок полностью уплатил все долги.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀