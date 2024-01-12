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Общество

Пензячка через суд отстояла право на машину, купленную после развода

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Жительница Пензы едва не лишилась автомобиля, купленного после развода, однако в суде доказала свои права на него.

В ноябре 2022 года женщина прервала отношения с мужем, а через месяц пара расторгла брак. В январе 2023-го пензячка купила на деньги своих родителей автомобиль Mazda, который стал предметом разбирательства.

Дело в том, что муж истицы стал банкротом. В отношении него была введена процедура реализации имущества. Решение о расторжении брака вступило в силу после покупки жещиной автомобиля. Поэтому арбитражный управляющий посчитал, что Mazda является совместно нажитым имуществом и должна быть выставлена на торги, чтобы погасить требования кредиторов по обязательствам экс-супруга.

Автовладелица подала иск, в котором просила признать автомобиль ее личным имуществом.

При этом ее бывший муж признался, что во время брака у них с женой не было накоплений и она не могла купить машину за счет средств семейного бюджета. Арбитражный управляющий, в свою очередь, не смог представить доказательства приобретения автомобиля на общие деньги супругов.

Согласно законодательству, имущество, приобретенное пусть и во время брака, но на личные средства одного из супругов, принадлежавшие ему до создания семьи, полученное в дар или унаследованное, а также вещи индивидуального пользования (кроме драгоценностей и других предметов роскоши) не считаются совместно нажитыми.

Суд решил, что Mazda должна быть исключена из состава совместной собственности супружеской пары, и удовлетворил требования автовладелицы.

«Решение вступило в законную силу», - сообщила пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.

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