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Общество

В стационары попали 104 пензенца с гриппом и 96 - с коронавирусом

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В пятницу, 5 января, Министерство здравоохранения Пензенской области опубликовало актуальную информацию о заболеваемости гриппом и ОРВИ в регионе. Цифры в ведомстве назвали высокими.

«В стационарах находятся 104 пациента с гриппом и 96 с новой коронавирусной инфекцией. За прошедшие сутки медицинская помощь оказана более чем 4 000 пациентов на дому и в кабинетах неотложной медицинской помощи, из них каждый четвертый - это ребенок.

На амбулаторном лечении с ковидом находятся более 500 человек, в том числе 51 ребенок, с гриппом - более 800, из них 34 ребенка», - уточнили в минздраве.

У только поступивших пациентов нередко бывают тяжелые осложнения, связанные с длительным самолечением и поздним обращением.

Однако, назначая себе лечение, пензенцы, как правило, не учитывают особенности дозировки, которая должна рассчитываться исходя из возраста, веса, сопутствующих заболеваний и множества других факторов.

«Если вы почувствовали недомогание, у вас поднялась высокая температура, начался сухой кашель, чувствуется ломота во всем теле - вызывайте врача на дом незамедлительно. В новогодние каникулы все медицинские организации работают. Только медработник, оценив тяжесть состояния, может определить показания для госпитализации и назначить адекватное лечение», - призвала заместитель главврача Пензенского областного клинического центра спецвидов медпомощи Джамиля Курмаева.

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