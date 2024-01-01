В Пензенской области первый ребенок 2024 года родился под бой курантов

01.01.2024 | 09:53

В Пензенской области первый ребенок 2024 года родился в Кузнецке. В 0:01 в центральной районной детской больнице появилась на свет девочка.

Вес малышки - 3 кг 228 граммов, рост - 53 см. Она стала вторым ребенком в семье.

Кстати, глава Кузнецка в декабре объявил, что в городе растет рождаемость. «Где-то в районе 10% по сравнению с прошлым годом», - сообщил чиновник.

Второй ребенок 2024 года - мальчик, он родился в 0:20 в Сердобском роддоме. Его вес - 3 кг 250 граммов, рост - 52 см. Малыш уже третий для своих родителей.

В областном минздраве напомнили: в 2023 году первым ребенком тоже была девочка. Она родилась в Пензе в 4:05.