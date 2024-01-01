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Общество

В 2024 году пензенцы 4 раза уйдут на долгие выходные

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Жители Пензенской области, как и все россияне, выйдут с новогодних каникул 9 января: на этот раз они продлятся 10 дней - с 30 декабря 2023-го по 8 января 2024-го.

После этого длинные выходные ждут пензенцев в феврале (23-25 февраля) и марте (8-10 марта).

Потом учащиеся и работающие отдохнут сразу 4 дня, с 28 апреля по 1 мая, в честь Праздника Весны и Труда. При этом суббота, 27 апреля, будет рабочей.

Следующие 4-дневные выходные будут приурочены ко Дню Победы - с 9 по 12 мая.

12 июня, День России, выпадает на среду.

В ноябре 2024 года в связи с празднованием Дня народного единства назначено всего два выходных - 3 и 4 ноября (воскресенье и понедельник соответственно). Суббота 2 ноября будет рабочим днем.

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