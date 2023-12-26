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Общество

Аварию на сетях в районе ТЭЦ-1 не удалось устранить в срок

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Восстановить повреждения на тепловой сети в районе ТЭЦ-1 в обещанный срок, до 15:00 26 декабря, не удалось. Об этом около 16:30 сообщил руководитель пензенского филиала ресурсоснабжающей организации.

Коммунальная авария произошла днем 25-го числа. Из-за дефекта на трубопроводе на улице Саранской под отключение от отопления попали дома на улицах Герцена, Коммунистической, Карпинского, Бекешской, пояснил глава Пензы Александр Басенко.

В управлении ЖКХ уточнили, что ресурс отключили «по подающим магистралям микрорайонов Север, Центр, Заводской район». Движение автомобилей в районе ТЭЦ-1 приостановили.

Аварийную тепловую магистраль запитали по временной схеме. На срок ремонта тепловой ресурс в дома решили подавать с пониженными параметрами.

Сейчас над устранением неполадок работают более 30 сотрудников компании, задействовано 15 единиц различной техники.

«В ближайшие часы будут завершены восстановительные работы, и начнем переводить потребителей на штатную схему теплоснабжения», - пообещали ресурсники.

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Источник — фото из телеграм-канала Александра Басенко
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