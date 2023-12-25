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Общество

Из-за аварии несколько районов Пензы остались без отопления

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В понедельник, 25 декабря, из-за аварии на трубопроводе на улице Саранской в нескольких районах Пензы похолодели батареи.

Сейчас на месте порыва работают специалисты.

В управлении ЖКХ города рассказали, что ресурс отключили «по подающим магистралям микрорайонов Север, Центр, Заводской район».

Как сетевому изданию «ПензаИнформ» сообщили в ресурсоснабжающей организации, дома и организации в центре города до 19:00 переведут на резервную схему отопления. Из-за этого в некоторых случаях вероятно снижение параметров теплоносителя.

Дефект на сетях планируют устранить до 15:00 26 декабря.

«Для уточнения информации клиенты могут обратиться в тепловую справочную службу по номеру 45-85-69», - сообщили ресурсники.

Также пензенских водителей предупредили: движение автомобилей в районе ТЭЦ-1 на время ремонта приостановлено.

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