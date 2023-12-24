В праздники покой пензенцев будут охранять более 1 300 полицейских

24.12.2023 | 11:40

В новогоднюю ночь в Пензе будут дежурить более 300 сотрудников полиции. К обеспечению порядка также хотят привлечь росгвардейцев.

Всего на праздники покой граждан в области будут охранять свыше 1 300 полицейских.

Специальные меры безопасности предусмотрят и при проведении рождественских богослужений в 160 храмах региона в ночь с 6 на 7 января.

«Контроль также будет усилен на объектах транспорта и инфраструктуры, в торговых и развлекательных центрах, социально значимых учреждениях», - сообщили в пресс-службе правительства.

Праздничные мероприятия будут проводить в различных учреждениях до 10 января. В школы и образовательные организации запретили пропускать посторонних, а все помещения в них поручено предварительно осмотреть, персоналу обязали дать все необходимые инструкции.

Кроме того, губернатор распорядился тщательно проверить в учреждениях, где будут проходить мероприятия, средства пожаротушения, сигнализации, эвакуации и немедленно исправить выявленные недостатки.

Как добавили в пресс-службе правительства, период новогодних праздников традиционно является для представителей исполнительной власти и служб экстренного реагирования временем напряженной работы.