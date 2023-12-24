В праздники покой пензенцев будут охранять более 1 300 полицейских

В новогоднюю ночь в Пензе будут дежурить более 300 сотрудников полиции. К обеспечению порядка также хотят привлечь росгвардейцев.
Всего на праздники покой граждан в области будут охранять свыше 1 300 полицейских.
Специальные меры безопасности предусмотрят и при проведении рождественских богослужений в 160 храмах региона в ночь с 6 на 7 января.
«Контроль также будет усилен на объектах транспорта и инфраструктуры, в торговых и развлекательных центрах, социально значимых учреждениях», - сообщили в пресс-службе правительства.
Праздничные мероприятия будут проводить в различных учреждениях до 10 января. В школы и образовательные организации запретили пропускать посторонних, а все помещения в них поручено предварительно осмотреть, персоналу обязали дать все необходимые инструкции.
Кроме того, губернатор распорядился тщательно проверить в учреждениях, где будут проходить мероприятия, средства пожаротушения, сигнализации, эвакуации и немедленно исправить выявленные недостатки.
Как добавили в пресс-службе правительства, период новогодних праздников традиционно является для представителей исполнительной власти и служб экстренного реагирования временем напряженной работы.
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