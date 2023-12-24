Сетевое издание|18+|Воскресенье|24 дек 2023|13:07
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-2oC
-1oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В праздники покой пензенцев будут охранять более 1 300 полицейских

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В новогоднюю ночь в Пензе будут дежурить более 300 сотрудников полиции. К обеспечению порядка также хотят привлечь росгвардейцев.

Всего на праздники покой граждан в области будут охранять свыше 1 300 полицейских.

Специальные меры безопасности предусмотрят и при проведении рождественских богослужений в 160 храмах региона в ночь с 6 на 7 января.

«Контроль также будет усилен на объектах транспорта и инфраструктуры, в торговых и развлекательных центрах, социально значимых учреждениях», - сообщили в пресс-службе правительства.

Праздничные мероприятия будут проводить в различных учреждениях до 10 января. В школы и образовательные организации запретили пропускать посторонних, а все помещения в них поручено предварительно осмотреть, персоналу обязали дать все необходимые инструкции.

Кроме того, губернатор распорядился тщательно проверить в учреждениях, где будут проходить мероприятия, средства пожаротушения, сигнализации, эвакуации и немедленно исправить выявленные недостатки.

Как добавили в пресс-службе правительства, период новогодних праздников традиционно является для представителей исполнительной власти и служб экстренного реагирования временем напряженной работы.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте