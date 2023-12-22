В регионе с начала года в ДТП пострадали 118 детей-пассажиров

22.12.2023 | 19:29

В Пензенской области с начала года зафиксировано 92 ДТП с детьми-пассажирами. 1 ребенок погиб, 117 получили травмы.

Чтобы сократить количество подобных трагедий в дальнейшем, сотрудники Госавтоинспекции вышли на дороги.

В ходе рейда водителям объяснили, что при езде необходимо пристегиваться, а если в салоне находятся дети младше 12 лет, нужно использовать удерживающее устройство.

За нарушение правил перевозки несовершеннолетних грозит штраф - 3 000 рублей.

«За время рейда к административной ответственности было привлечено 76 водителей», - рассказала инспектор ОГИБДД УМВД России по г. Пензе Диана Дементьева.

Сотрудники ГИБДД просят родителей внимательнее относиться к безопасности детей и помнить, что автокресло может существенно снизить тяжесть последствий ДТП и сохранить жизнь ребенку.