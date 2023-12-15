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Общество

Пензенцы просят устроить публичные слушания по новым маршрутам

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Пензенцы предложили организовать публичные слушания по транспортной реформе, которую планируют реализовать в течение ближайших двух - двух с половиной лет.

На днях региональное министерство цифрового развития, транспорта и связи опубликовало новые схемы движения автобусов разного класса и троллейбусов, а также перечислило маршруты, которые будут ликвидированы.

Ознакомившись со схемами, пензенцы из разных микрорайонов пришли в негодование: на Шуисте, где исчезнут маршруты № 1, 31, 43, 63 и 85, ждут коллапса; жители Севера, через который будут ходить только автобусы № 165 и 27, осознали, что теперь им почти всегда придется ездить с пересадками.

Горожане с ГПЗ, куда поедут лишь автобусы № 82с и 9м, сочли, что их вообще оставили без транспорта; в Кривозерье отрезанные от центра люди решили, что их «просто кинули».

«Пускай устраивают публичные слушания! Все, кто там замешан в новом проекте, не ездят на общественном транспорте! Им не знать проблем!» - высказался горожанин Илья С.

В самом министерстве пообещали, что прислушаются к мнению горожан и доработают схемы с учетом критики.

«В перспективе рассматривается вопрос о введении единого тарифного меню, бесплатных пересадок в течение определенного времени и проездных разного уровня и типа, что позволит компенсировать расходы жителей на оплату проезда в общественном транспорте», - отметили в ведомстве.

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