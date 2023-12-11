Студенческие семьи будут получать по 10 000 рублей в месяц

11.12.2023 | 14:42

В Пензенской области студенческие семьи с детьми будут получать ежемесячную выплату в размере 10 000 рублей.

Речь идет о случаях, когда один из родителей или сразу оба очно учатся в колледжах или вузах региона и не имеют собственного жилья. Таким образом им будут компенсировать расходы на съем квартиры.

В пресс-службе областного правительства уточнили, что размер поддержки соответствует средней цене за аренду однокомнатной квартиры. Деньги будут выплачивать до достижения ребенком трех лет либо до окончания обучения родителей.

В 2023 году на эти цели из бюджета выделят 720 тысяч рублей, в 2024-м - 2 млн 160 тысяч.

Ранее в Пензенской области был определен порядок вручения подарков студенческим семьям при рождении ребенка. На презент смогут претендовать семьи, в которых малыш появится на свет после 1 января 2024 года.

Набор выдается однократно в день выписки матери и ребенка (или только матери, если ребенок остается на лечении или под наблюдением) из роддома. При рождении двух и более детей подарки выдадут на каждого. Денежная компенсация взамен набора не выплачивается.