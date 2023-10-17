Определен порядок вручения подарков студенческим семьям

17.10.2023 | 21:01

В Пензенской области утвердили порядок предоставления подарочных наборов студенческим семьям при рождении ребенка. Соответствующее постановление было опубликовано на сайте регионального правительства 17 октября.

На презент смогут претендовать семьи студентов очной формы обучения, в которых малыш появился на свет после 1 января 2024 года.

Набор выдается однократно в день выписки матери и ребенка (или только матери, если ребенок остается на лечении или под наблюдением) из роддома. При рождении двух и более детей, подарки выдадут на каждого. Денежная компенсация взамен набора не выплачивается.

Получателям необходимо предоставить следующие документы:

- заявление о выдаче подарочного набора;

- паспорт или иные документы, удостоверяющие личность;

- справку, подтверждающую очное обучение заявителя по программам среднего профессионального образования, бакалавриата, специалитета или магистратуры;

- свидетельство о государственной регистрации брака.

«Перечень товаров, входящих в состав подарочного набора, утверждается приказом Министерства труда, социальной защиты и демографии Пензенской области», - говорится в постановлении.

Средства на подарки выделяются из регионального бюджета.