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Общество

Снегопады и метель: стал известен прогноз погоды на следующую неделю

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В Пензенской области утром в понедельник, 11 декабря, термометр покажет -14…-15 градусов. Местами возможен небольшой снег. Юго-восточный ветер до 14 м/с.

Такой прогноз для региона сделали синоптики Gismeteo.

Днем -12…-13, в большинстве районов области снег, ветер до 11 м/с.

Подобная погода (мороз до 15 градусов, снегопад, ветер 8-12 м/с) сохранится в регионе до среды. В четверг антициклон, заполненный арктическим воздухом, вероятно, уйдет и мороз ослабнет.

Так, в четверг и пятницу ожидается дневная температура -7…-9 градусов, ветер до 10 м/с. Однако пензенцам нужно подготовиться к обильным осадкам.

В выходные возможен снег, -8…-11 градусов.

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