Сетевое издание|18+|Вторник|5 дек 2023|20:11
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-9oC
-8oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-11oC
-10oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Спасске автовладелец посчитал, что нашел способ уйти от штрафа

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Спасске владельца автомобиля Skoda Rapid постановили оштрафовать на 2 000 рублей. Водитель в пределах города увлекся так, что двигался со скоростью 110 км/ч.

Максимально разрешенной, согласно знакам, была 60 км/ч.

С постановлением суда автовладелец не согласился и потребовал отменить его. Он заявил, что непричастен к правонарушению, поскольку в этот момент машина по договору аренды находилась в пользовании ООО «Альбатрос».

Выяснилось, что директором ООО является сам владелец Skoda.

«Изучив доводы жалобы, а также материалы дела об административном правонарушении, суд пришел к выводу, что договор безвозмездного пользования автомобилем, заключенный с ООО «Альбатрос», не может быть признан доказательством, достоверно свидетельствующим о том, что в момент фиксации административного правонарушения транспортное средство, собственником которого является гражданин, находилось в пользовании иного лица», - сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе Спасского районного суда.

Иных подтверждений того, что не он был за рулем, владелец Skoda не представил.

Ранее мужчину уже привлекали к административной ответственности за превышение скорости. Это второе подобное нарушение правил, за которое ему придется ответить рублем.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте