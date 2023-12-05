В Спасске автовладелец посчитал, что нашел способ уйти от штрафа

05.12.2023 | 12:54

В Спасске владельца автомобиля Skoda Rapid постановили оштрафовать на 2 000 рублей. Водитель в пределах города увлекся так, что двигался со скоростью 110 км/ч.

Максимально разрешенной, согласно знакам, была 60 км/ч.

С постановлением суда автовладелец не согласился и потребовал отменить его. Он заявил, что непричастен к правонарушению, поскольку в этот момент машина по договору аренды находилась в пользовании ООО «Альбатрос».

Выяснилось, что директором ООО является сам владелец Skoda.

«Изучив доводы жалобы, а также материалы дела об административном правонарушении, суд пришел к выводу, что договор безвозмездного пользования автомобилем, заключенный с ООО «Альбатрос», не может быть признан доказательством, достоверно свидетельствующим о том, что в момент фиксации административного правонарушения транспортное средство, собственником которого является гражданин, находилось в пользовании иного лица», - сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе Спасского районного суда.

Иных подтверждений того, что не он был за рулем, владелец Skoda не представил.

Ранее мужчину уже привлекали к административной ответственности за превышение скорости. Это второе подобное нарушение правил, за которое ему придется ответить рублем.