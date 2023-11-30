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Общество

Мусор, бурьян и ямы: в Пензе подвели итоги проверки кладбищ

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Жалобы пензенцев на неудовлетворительное состояние кладбищ нашли подтверждение. К таким выводам пришли работники прокуратуры, которые провели проверки по обращениям, опубликованным в СМИ.

В деятельности МУП «Спецбюро» и МБУ «Служба городских кладбищ» выявили нарушения: мусор собирали и вывозили нерегулярно, траву не косили, дороги не ремонтировали.

Городское управление ЖКХ не обеспечило должный контроль за работой муниципальных структур.

После того как прокурор Ленинского района внес представление главе города Александру Басенко, с кладбищ вывезли 810 кубометров отходов, там провели мелкоямочный ремонт проездов.

«Кроме того, заключен муниципальный контракт на последующий вывоз мусора с огороженной территории Новозападного кладбища. На весенне-летний период 2024 года в рамках муниципального задания запланирован ремонт асфальтового покрытия на Новозападном кладбище», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Пензенцы неоднократно жаловались и на Восточное кладбище. По их словам, все дороги там, кроме центральной, разбиты. В июле одна из горожанок рассказала, что машина, на которой они с сыном, вернувшимся с СВО без ноги, ехали к могиле отца, застряла.

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