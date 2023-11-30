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Общество

Из-за гололеда и пневмоний у детей выросли очереди на рентген

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Огромная очередь в рентген-кабинет стала причиной недовольства пензячки Анны И., которая привела ребенка в детскую поликлинику на улице Рахманинова.

«Очередь растянута на весь коридор 5-го этажа! В очереди 50 человек!!! И это в пик заболеваемости! Я понимаю, что такой кабинет всего лишь один, но почему и врач один? Мечется из кабинета в кабинет, делает снимки и бежит их описывать, выносит, раздает! Зав. поликлиникой на месте не оказалось...» - написала женщина в одной из городских групп соцсети «ВКонтакте» в среду, 29 ноября.

Анна попросила прислать в учреждение специалистов диагностики. По ее мнению, рентгеновские снимки могла бы выдавать медсестра.

На жалобу откликнулся представитель ГБУЗ «Городская детская поликлиника». Он пояснил, что в последние недели ноября у юных пензенцев нередко регистрируются пневмонии. Для их раннего выявления врачи-педиатры при наличии показаний и тревожной симптоматики назначают рентгенодиагностику грудной клетки.

Кроме того, на увеличение числа посетителей повлиял гололед: дети травмируются и нуждаются в рентгенографии.

«Кабинеты рентгенологической службы, расположенные в городских детских поликлиниках № 2, 4, 6, 7, сейчас функционируют в усиленном режиме. Работа специалистов рентген-кабинета детской поликлиники № 6 организована в 2 смены, с 8:00 до 18:00. Прием разделен по часам, чтобы разграничить визит предварительно записанных и детей, направленных на рентген экстренно, после приема у педиатра», - пояснили в учреждении.

Утверждается, что в диагностическом исследовании участвуют рентген-лаборант, делающий снимок, и врач-рентгенолог, описывающий его.

«Важно понимать, что в некоторых случаях пациенту требуется сделать рентген в нескольких проекциях, что может занимать больше времени. Результат оперативно вносится врачом в электронную медицинскую систему и дублируется на бумажном носителе.

Спрогнозировать, какое количество пациентов будет экстренно направлено на рентген в выделенное время, с 11:00 до 16:00, невозможно. Процедуру проводим всем детям, обратившимся за медицинской помощью, в порядке живой очереди», - отметили в ГБУЗ.

Пензенцев попросили отнестись к сложившейся ситуации с пониманием и терпением.

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