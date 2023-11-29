В Пензе кабинет процедур и массажа переехал с Кулибина на Циолковского

29.11.2023 | 11:11

В Пензе из здания амбулатории на Кулибина, 11, переехал кабинет физиотерапии и массажа. Теперь он находится в амбулатории врача общей практики на улице Циолковского, 6.

Эта мера принята в связи с непригодностью помещения на Кулибина. На Циолковского же, напротив, последние полгода шел ремонт: там обновлены покрытия стен и полов, установлены дополнительные перегородки, закуплены мебель и инвентарь.

«Теперь кабинет физиотерпии и массажа возобновил свою работу в новых условиях по новому адресу. Обновленное структурное подразделение медицинской организации уже оказывает медицинскую помощь пациентам в комфортабельных, отвечающих санитарным требованиям помещениях», - рассказали в Министерстве здравоохранения Пензенской области.

В физиотерапевтическом кабинете можно получить такие процедуры, как электрофорез, лазеротерапия, токи Д'Арсонваля, УВЧ.

«Все процедуры назначаются строго индивидуально с учетом возрастных особенностей, совместимости методов физиотерапии, противопоказаний, в соответствии с фазой патологического процесса, а также по рекомендациям лечащего врача», - напомнили в пресс-службе минздрава.