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Общество

Объяснена невозможность расширения дороги у Ахунского переезда

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Зареченцам не стоит ждать расширения проезжей части улицы Нейтральной в районе Ахунского переезда при движении из закрытого города в сторону нефтебазы.

На вопрос о том, планируются ли хоть какие-то изменения в организации движения на этом участке, ответил министр строительства, транспорта и дорожного хозяйства Александр Гришаев.

«Там давно должен был быть построен путепровод. Мы примерно посчитали, обратились в федеральные структуры, и совместный расчет показал, что он получается такой стоимостью, что навряд ли нам такие средства выделят. Это во-первых.

А во-вторых, там, помимо самого путепровода, потребуется вынос магистральных инженерных коммуникаций. Кроме того, там федеральный лес. Поэтому мы, наверное, года три или четыре только проект будем один делать, и то я не уверен, что мы его согласуем со всеми инстанциями», - объяснил Гришаев во время прямого эфира, организованного ЦУРом в пятницу, 29 ноября.

Он подытожил: пока никакая реконструкция на данном участке не планируется.

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