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Общество

На улице Каракозова временно изменят схему движения транспорта

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В Пензе во вторник, 4 февраля, на время изменят схему дорожного движения в районе железнодорожного переезда на улице Каракозова.

Об этом сообщили в городской администрации

Транспорт через переезд пустят только по одной полосе. Ограничение будет действовать с 8:00 до 15:00.

Причина частичного перекрытия - работы в границах железнодорожного переезда «139 км». Их будут проводить сотрудники Пензенской дистанции пути.

Автомобилистов попросили учесть данную информацию при планировании маршрута.

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