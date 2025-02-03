На улице Каракозова временно изменят схему движения транспорта

03.02.2025 | 11:40

В Пензе во вторник, 4 февраля, на время изменят схему дорожного движения в районе железнодорожного переезда на улице Каракозова.

Об этом сообщили в городской администрации

Транспорт через переезд пустят только по одной полосе. Ограничение будет действовать с 8:00 до 15:00.

Причина частичного перекрытия - работы в границах железнодорожного переезда «139 км». Их будут проводить сотрудники Пензенской дистанции пути.

Автомобилистов попросили учесть данную информацию при планировании маршрута.