В мэрии рассказали, куда могут уйти продавцы с Арбековского рынка

28.11.2023 | 12:00

У продавцов, которые работают на Арбековском рынке, есть большой выбор мест для дальнейшей торговли. Их перечислили в администрации Пензы.

В мэрии ответили на вопрос читателя сетевого издания «ПензаИнформ», которого волнует судьба рынка. «Куда пристроят продавцов с него?» - поинтересовался он у редакции.

В городской администрации пояснили, что сейчас в Пензе работают 18 продовольственных ярмарок, 6 из них частные, остальные муниципальные. Сезонные торговые ряды действуют на улицах Бакунина, Суворова, Циолковского, Кижеватова, Литейной, Чапаева, Антонова, Ладожской, Рябова, Попова, Одесской, Терновского, проспектах Победы и Строителей, а ярмарки выходного дня - на Клары Цеткин, в 3-м проезде Лобачевского, на проспекте Строителей.

Всего создано 1 800 торговых мест, часть из них свободна и ждет коммерсантов.

«Вместе с тем обращения в адрес администрации Пензы от участников ярмарки на проспекте Строителей, 21а, не поступали. ТЦ «Арбековский рынок» и ярмарка выходного дня продолжают функционировать», - добавили в мэрии.